Die "Avenue King Pele" gibt es bereits

Foto: AFP/SID/MAURO PIMENTEL

Brasilien ehrt seine Fußballlegende Pele künftig mit einem eigenen Gedenktag. Der "König-Pele-Tag" wird am 19. November begangen - jenem Tag, an dem der Stürmer 1969 im Maracana-Stadion das 1000. Tor seiner Karriere erzielte. Das gab die Regierung des südamerikanischen Landes am Dienstag bekannt, der entsprechende Erlass wurde von Präsident Luiz Inacio Lula da Silva unterzeichnet.

Der am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren verstorbene Edson Arantes do Nascimento gilt nicht nur in Brasilien als größter Fußballer aller Zeiten. Er gewann drei Weltmeisterschaften.

© 2024 SID