Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang bleibt bei Eintracht Frankfurt. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat die Offensivspielerin ihren Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

"Es ist offensichtlich, wie sehr ich die Stadt und den Verein liebe. Wir haben noch ganz viel vor hier in Frankfurt. Und ich möchte unbedingt dabei sein und die Zeit mitprägen. Frankfurt ist einfach zu meiner Stadt geworden, deshalb bleibe ich noch ein bisschen", sagte Freigang.

Seit ihrem Wechsel nach Frankfurt 2018 absolvierte die 26-Jährige 124 Bundesligaspiele und erzielte dabei 74 Tore. Für die deutsche A-Nationalmannschaft lief Freigang 27-mal auf. Am Mittwoch wurde sie von Bundestrainer Horst Hrubesch in den Kader für die Olympischen Spiele in Frankreich (25. Juli bis 11. August) berufen.

