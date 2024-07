Hummels will sich "anderen Projekten widmen"

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der frühere Fußball-Weltmeister Mats Hummels wird künftig nicht mehr für die Baller League arbeiten. "Ich habe die Liga mitgegründet, und von Anfang an war klar, dass es für mich in meiner Rolle als Präsident in erster Linie um Aufbauarbeit geht", schrieb Hummels am Samstag bei Instagram: "Die Liga ist nun etabliert und steht auf eigenen Beinen. Deswegen werde ich mich nun anderen Projekten widmen und den Weg frei machen für neue Gesichter, die die Liga bereichern werden."

Der 35-Jährige bedankte sich für "unzählige geile Erlebnisse in der Halle, spannende Matches, spaßige Streams und zahlreiche Begegnungen".

Hummels hatte die Kleinfeldliga gemeinsam mit Lukas Podolski gegründet. Durch verschiedene Regelanpassungen und Extras soll dort dynamischerer, abwechslungsreicherer und unvorhersehbarer Sport geboten werden als beim "klassischen" Fußball.

Die zweite Saison der Liga beginnt am Montag mit dem Draft (20.00 Uhr). Gespielt wird ab dem 22. Juli (18.30 Uhr) in der Motorword in Köln. Spiele und Draft sind überdies bei Twitch (https://www.twitch.tv/ballerleague) im Stream zu sehen.

