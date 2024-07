Alexandra Popp steht im deutschen Olympiakader

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft möchte am Dienstagabend in Hannover im EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) tanken. Beim letzten Test vor dem Jahreshighlight sollen auch die bis zu 40.000 Fans helfen, das 0:3 vom Freitag auf Island zu vergessen und die Wogen zu glätten. Wenn um 19.00 Uhr angepfiffen wird, ist Top-Torjägerin und Kapitänin Alexandra Popp nach überstandener Fußreizung wieder dabei.

Nach dem kräfteraubenden Wochenende in den Pyrenäen hatte das Fahrerfeld der Tour de France am Montag Zeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Auf der 16. Etappe warten 188,6 überwiegend flache Kilometer auf das Peloton. Weil die Rundfahrt in diesem Jahr wegen der Olympischen Spiele nicht in Paris, sondern mit einem Zeitfahren in Nizza beendet wird, könnte es auf den letzten Massensprint in diesem Jahr hinauslaufen. Vielleicht also auch die letzten Siegchancen für die deutschen Sprinter Phil Bauhaus und Pascal Ackermann.

Olympiasieger Alexander Zverev bestreitet am Dienstag am Hamburger Rothenbaum sein Erstrundenmatch beim ATP-Turnier. Zum Auftakt trifft der 27-Jährige auf den Niederländer Jesper de Jong. Der Titelverteidiger, der bei Wimbledon eine Knieverletzung erlitten hatte, aber mit dem Schrecken davon gekommen ist, nutzt sein Heimturnier als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele.

© 2024 SID