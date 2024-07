Weiterspielen oder Karriereende? Rio-Weltmeister Lukas Podolski ist sich auch mit 39 Jahren nicht sicher. "Aktuell ist der Stand so, dass ich nach der Saison aufhöre", sagte die Kölner Klub-Ikone am Montag im Rahmen des Drafts der Baller League: "Aber wenn ich merke, dass ich doch noch Bock habe, spiele ich weiter."

Podolski nähert sich Karriereende

Foto: IMAGO/NEWSPIX/IMAGO/NEWSPIX/SID/IMAGO/KRZYSZTOF CICHOMSKI

Die anstehende Spielzeit mit dem polnischen Erstligisten Gornik Zabrze müsse deshalb nicht die letzte Saison des Stürmers sein. "Ich habe immer gesagt, dass ich schaue, wie sich alles entwickelt. Am Ende entscheide ich über mich selbst", sagte Podolski.

"Ich gehe langsam auf die 40 zu. Für mich ist es einfach ein Mehrwert, dass ich jeden Tag trainieren und spielen, dass ich am Wochenende um drei Punkte kämpfen kann", so der ehemalige Nationalspieler weiter, dessen Vertrag bei den Polen noch bis Sommer 2025 läuft: "In dem Alter, da bin ich stolz darauf."

© 2024 SID