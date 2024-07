Messi verlässt verletzt das Feld

Foto: AFP/SID/JUAN MABROMATA

Weltfußballer Lionel Messi wird nach seiner Knöchelverletzung im Finale der Copa America seinem Verein Inter Miami in der nordamerikanischen MLS mindestens zwei Spiele fehlen. Das bestätigte Miamis Trainer Gerardo Martino. "Es werden aber noch weitere Tests durchgeführt", sagte Martino, die Ergebnisse wolle er noch abwarten.

Messi (37) war beim 1:0-Sieg nach Verlängerung über Kolumbien im Endspiel in Miami in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden, unter Tränen verfolgte er den Fortgang der Partie. Der Weltmeister hatte sich ohne Gegnereinwirkung am rechten Knöchel verletzt.

In einem Instagram-Post bedankte sich Messi anschließend für alle Nachrichten und Genesungswünsche nach dem Titelgewinn. "Mir geht es Gott sei Dank gut, und ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Feld stehen und das tun kann, was ich am liebsten tue", schrieb er.

Miami liegt in der MLS nach 23 Spielen mit 14 Siegen und fünf Unentschieden auf Rang zwei der Eastern Conference. Messi war im vergangenen Sommer von Paris nach Florida gewechselt. Mit Argentinien holte er bei der Copa America zum zweiten Mal den Titel.

© 2024 SID