Die Ticketaktion soll das Stadion weiter füllen

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat nach der ersten Saison "Fortuna für alle" eine positive Bilanz gezogen und weitere Freispiele verkündet. "Der Weg funktioniert und wird auch 2024/25 konsequent weitergegangen – mit insgesamt vier Freispielen", teilten die Düsseldorfer am Donnerstag mit.

In der kommenden Saison entfällt damit bei einem Spiel mehr der Eintrittspreis als in der abgelaufenen Saison. Diesmal sind die Partien gegen den Hamburger SV (8. Spieltag), gegen die SV Elversberg (13. Spieltag) gegen Darmstadt 98 (18. Spieltag) und gegen Preußen Münster (28. Spieltag) kostenfrei.

"Die Anzahl ist eine Balance aus unserem Anspruch, möglichst vielen Menschen Zugang zu unseren Spielen zu ermöglichen und gleichzeitig einen Kader auf den Platz zu bringen, der konkurrenzfähig ist", sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst.

Wie der Verein berichtet, habe es für die drei Freispiele in der Premierensaison 350.000 Ticketanfragen gegeben. Die Nachfrage überstieg damit das Angebot um das Fünffache. Trotz der Freispiele, stiegen die Ticketing-Einnahmen um 28 Prozent. Für die Saison 2024/25 sind zudem 19 Prozent mehr Dauerkarten verkauft worden.

Im April 2023 hatte die Fortuna verkündet, unter dem Namen "Fortuna für alle" bei drei Spielen der Saison 2023/24, an deren Ende sie erst in der Relegation am Aufstieg zur Bundesliga scheiterte, freien Eintritt zu gewähren - mit Aussicht auf eine Fortführung und Ausweitung der Aktion in den Folgejahren. Finanziert wird das Konzept über Sponsoren.

