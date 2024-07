Unter anderem der DFB spendet

Nach dem Hochwasser im Juni unterstützt der deutsche Fußball die Wiederherstellung sportlicher Infrastruktur in Baden-Württemberg mit 300.000 Euro. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Württembergische Fußballverband (wfv) spenden jeweils 100.000 Euro an die betroffenen Klubs. Das teilten die Verbände am Freitag mit.

Der wfv plant zunächst eine "kurzfristige und unbürokratische Soforthilfe für die betroffenen Vereine", hieß es. Bis Jahresende soll nach Vorlage entsprechender Schadensnachweise eine abschließende Regulierung erfolgen. DFB und DFL hatten bereits im Juni gemeinsam mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) gespendet.

Anfang Juni waren weite Teile Süddeutschlands von heftigen Unwettern und extremen Regenfällen getroffen worden.

