Lief fünfmal für Al-Shabab auf: Ivan Rakitic (l.)

Foto: AFP/SID/FAYEZ NURELDINE

Nach nur einem halben Jahr in Saudi-Arabien zieht es den kroatischen Fußball-Profi Ivan Rakitic in die Heimat. Der Vize-Weltmeister von 2018 unterschrieb bei Hajduk Split einen Vertrag über eine Saison mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der 36-Jährige sei einer "der besten Spieler in der Geschichte des kroatischen Fußballs", schrieb der Klub am Sonntag.

Erst im Januar war Rakitic vom FC Sevilla nach Saudi-Arabien zu Al-Shabab gewechselt. Er hatte den spanischen Klub mit einer Bestmarke von 323 Partien verlassen. Kein Ausländer absolvierte mehr Spiele für die Andalusier.

In Deutschland ist der 106-fache Nationalspieler für seine vier Jahre beim FC Schalke 04 (2007 bis 2011) bekannt. Danach wechselte der Mittelfeldstratege zum ersten Mal nach Sevilla, 2014 unterschrieb er beim FC Barcelona. In seinen sechs Barca-Jahren gewann er unter anderem die Champions League, ehe es ihn 2020 wieder nach Sevilla zog.

© 2024 SID