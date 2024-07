Fischfrikadellen, Pyrotechnik, Tennisbälle: In der norwegischen Eliteserien ist nach wiederholten Protesten gegen den VAR das Fußballspiel zwischen Rosenborg Trondheim und Lilleström SK abgebrochen worden. Am Sonntag warfen Rosenborg-Anhänger bereits in der ersten Spielminute Fischfrikadellen auf das Spielfeld. Daraufhin forderte der Schiedsrichter beide Mannschaften dazu auf, das Spielfeld zu verlassen.

VAR-Proteste sorgen für einen Spielabbruch in Norwegen

Nach einer kurzen Unterbrechung ging es weiter, bis nach drei Minuten Lilleström-Anhänger pyrotechnische Gegenstände auf das Feld warfen - die nächste Pause. Kurz nach dem erneuten Wiederbeginn flogen Tennisbälle auf den Rasen, was die nächste außerplanmäßige Verzögerung sowie eine Durchsage des Stadionsprechers verursachte. Unbeeindruckt davon wurden weitere Tennisbälle aufs Feld geworfen, bis der Unparteiische die Partie schließlich abbrach.

