Skandal in der norwegischen Eliteserien beim Spiel zwischen Rosenborg Trondheim und Lilleström SK, das am Sonntagabend im Lerkendal Stadion alsbald nach dem Anpfiff schon wieder beendet war. Grund: Fans des gastgebenden 26-fachen norwegischen Meisters prodestierten gegen den VAR (Video-Assistent-Referee) auf skandalöse Weise und brachten ihren Unmut nicht nur mit Pyrotechnik zum Ausdruck, sonderen warfen neben Tennisbällen auch Fischlaibchen auf das Spielfeld. Worauf Referee Rohit Saggi die Partie erstmals unterbrach, um...

Nicht zu Beneiden am Sonntagabend: Rohit Saggi. Der 32-jährige norwegische Schiedsrichter sah keine andere Alternative und brach das Spiel ab.

...dann nach einer kurzen Unterbrechung wieder anzupfeifen, ehe drei Minuten später Anhänger aus dem Lilleström-Lager pyrotechnische Gegenstände (Anm.: das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik und auf das Feld zu werfen ist seit kurzem in Norwegen erlaubt worden - unter Auflagen). Was zur nächsten Pause führte.

GAME ABANDONED IN NORWAY AFTER FANS' VAR PROTESTS. 📺



Tennis balls, flares & even FISHCAKES thrown onto the field at Rosenborg vs Lillestrom, prompting several stoppages & eventual cancellation. 🐟



Fans' message is clear. "We never give up. VAR is going away!" 😤 pic.twitter.com/KJdLeB41uc