An mobiles Spielen war sicherlich noch lange nicht zu denken, als Online Casinos das Licht der Welt erblickten. Ihr Angebot war damals ziemlich mager und die Qualität der Spiele keineswegs mit der heutigen zu vergleichen. Vergangen sind die Zeiten zahlreicher Abstürze und schlechter Grafiken allemal.

Grafik: Montage/Screenshot icecasino-at.net

Seitdem das erste Smartphone auf den Markt kam, war quasi Tür und Tor für mobiles Spielen eröffnet. Dank Ausbau des Internetnetzwerkes war es nunmehr möglich, vollkommen unkompliziert mehr auf dem Handy zu spielen, als es mit den Anfangsmodellen der Falle war. Mittlerweile gehört mobiles Optimierung zu jeder Plattform im Internet zum guten Ton und dies gilt natürlich auch für Online Casinos, die man bequem beispielsweise per Ice Casino app besuchen kann.

Weshalb lohnt es sich, mobil zu spielen?

Mobil online im Ice Casino und ähnlichen Plattformen zu spielen, birgt für leidenschaftliche Spieler zahlreiche Vorteile. Im Mittelpunkt steht zwar der Komfort aber auch einiges mehr:

Höhere Sicherheit

Schnellere Registrierung

Zusätzliche Zahlungsmöglichkeiten

Perfekte Spielauswahl

Mehr Sicherheit im mobilen Online Casino

Online Casinos sind generell sehr stark auf höchste Sicherheitsanforderungen bedacht, sodass sie mit modernster Sicherheitstechnologie ihr Möglichstes zum Schutz ihrer Spieler sowie auch sich selbst tun. Ein herkömmlicher Zugang über den Laptop oder PC kann in der heutigen Zeit sehr gefährlich sein, wenn man keinen VPN-Service nutzt, sowie ein gutes Antivirenprogramm.

Smartphones und Tablets sind aufgrund ihrer eigenen Infrastruktur weniger anfällig für Viren oder gar Malware, weshalb sie sich zum mobilen Schnellen ausgezeichnet eignen. Sollte Ihr mobiles Endgerät in die falschen Hände geraten, beispielsweise durch einen Diebstahl, lässt es sich im Handumdrehen mit nur einem Anruf beim Netzbetreiber sperren. Schon sind sogar sämtliche persönliche Daten vor dem Zugriff Unbefugter geschützt.

Schnellere Registrierung

Keiner freut sich über langatmige Registrierungsprozesse, die in mobilen Online Casinos besonders verschlankt sind. Sie lassen sich wesentlich schleuniger abwickeln als beim Zugang über den PC oder Laptop.

So einfach funktioniert’s:

Registrierungs-Button anklicken

Zahlungsoption verlinken

Spielerkonto-Eröffnung bestätigen

Praktische Verlinkung mit der Plattform am PC

Spieler, die im Ice Casino bereits registriert sind, können ihr Spielerkonto mit der App verbinden. Auf diese Weise muss man sich kein neues Spielerkonto eröffnen, was ohnehin untersagt ist. Gewinne werden auf der mobilen App genauso dem Spielerguthaben gutgeschrieben, sodass man letztlich die Wahl hat, am PC oder mobil zu spielen.

Zusätzliche Zahlungsmöglichkeiten

Die meisten im Besitz eines Smartphones haben darauf direkt Zahlungen beispielsweise per GooglePay verlinkt. Diese Zahlungsoption lässt sich optimal nur mobil nutzen. Entsprechend muss man dafür auf dem Handy in einem Online Casino spielen.

Parallel sind selbstredend die anderen Zahlungsoptionen weiterhin eine Möglichkeit, die ein Online Casino anbietet. Dazu gehören unter anderem Kreditkarten und E-Wallets. Auch E-Wallets lassen sich mobil ein wenig schneller verwenden.

Perfekte Spieleauswahl

Die ersten mobilen Online Casinos konnten leider nicht die Spieleauswahl mobil bieten, wie es dem Ice Casino heute möglich ist. Das lag schlichtweg an der vorhandenen Technologie, die mobiles Spielen für die meisten Casinospiele nicht unterstützte.

Glücklicherweise hat sich auch dies geändert, sodass Plattformen wie das Ice Casino nahezu dieselbe Spieleauswahl mobil bieten können, wie am PC oder Laptop. Dies liegt nicht nur an Online Casinos selbst, sondern auch an den Entwicklern.

Beispielsweise hat sich NetEnt angefangen, vorrangig auf mobile Casinospiele zu konzentrieren. Dieser Entwickler gehört zu den besten im Ice Casino und tendiert dazu, seine mobilen Spiele sogar früher als für PC-Versionen auf den Markt zu bringen. Als mobiler Spieler hat man im Ice Casino entsprechend definitiv einen großen Vorteil gegenüber anderer Spieler.

Boni jederzeit und überall im Ice Casino sichern

Ein riesengroßer Vorteil vom Ice Casino ist natürlich, dass man sich die Boni der zahlreichen Aktionen jederzeit sichern kann. Manchmal ist man einfach nicht daheim, sodass ein großzügiger Bonus spontan flöten gehen könnte.

An dieser Stelle ist ein interessanter Trend zu beobachten. Der Wettbewerb zwischen Online Casinos ist selbstredend sehr groß, sodass sie sich gegenseitig permanent mit Bonusaktionen versuchen zu übertrumpfen. Parallel versuchen Online Casinos ihre Spieler verstärkt zum mobilen Spielen zu überzeugen. Dies beinhaltet natürlich ein paar zusätzliche Bonusaktionen, sich einerseits für die mobile Plattform parallel zu registrieren (beziehungsweise das Spielerkonto mit der zugehörigen App zu verbinden). Andererseits können Boni in mobilen Online Casinos großzügiger ausfallen als auf herkömmlichen Casino-Plattform.

Kompatibilität der App vom Ice Casino

Das Ice Casino hat eine eigene App entwickelt, um Spielern das Spielerlebnis mobil so nahtlos wie möglich zu gestalten.

Aktuell verfügt das Ice Casino lediglich über eine Android-App, die im Playstore heruntergeladen werden kann. Hierfür benötigt man mindestens die Android-Version 4.0, die die meisten Android-Geräte ohnehin automatisch installiert haben. Zur Sicherheit kann man die eigene Version schnell überprüfen und gegebenenfalls auf den neuesten Stand bringen.

Eine iOS-Version ist derweil vom Ice Casino noch Arbeit. Sobald es eine iOS-Variante gibt, wird es das Ice Casino frühzeitig kundtun.