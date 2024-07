Spanische Fans beim ersten Wettkampf Olympias

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Bei den Olympischen Spielen in Paris haben am Mittwochnachmittag und damit gut zwei Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier die ersten Wettkämpfe begonnen. Um 15.00 Uhr starteten im Fußballturnier der Männer die Partien Usbekistan gegen Spanien im Pariser Parc des Princes sowie Argentinien gegen Marokko in Saint-Etienne. Die Gruppenphase im Rugby beginnt eine halbe Stunde später mit der Begegnung zwischen Australien und Samoa.

Die offizielle Eröffnungsfeier der Sommerspiele findet am Freitag ab 19.30 Uhr auf der Seine statt. Zuvor greifen am Donnerstag auch die ersten deutschen Olympioniken in die Wettkämpfe ein. Ab 9.30 Uhr bestreiten die Bogenschützinnen um Katharina Bauer ihre Qualifikation, ehe am Nachmittag die Männer folgen. In den Mannschaftssportarten beginnen die Handballerinnen um 16.00 Uhr gegen Südkorea, drei Stunden später sind die Fußballerinnen in Marseille gegen Australien dran.

