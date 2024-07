Paris: Weitere Olympia-Wettkämpfe vor Eröffnung

Als die ersten Aktiven aus dem deutschen Team bei den Olympischen Spielen greifen die Handballerinnen am Donnerstag schon einen Tag vor der Eröffnungsfeier ins Geschehen ein. Zum Auftakt ihrer ersten Teilnahme an Sommerspielen seit 16 Jahren trifft die Mannschaft um Kapitänin Emily Bölk um 16.00 Uhr in Paris auf Südkorea. Erstes Ziel des deutschen Teams in seiner Sechser-Gruppe ist ein Platz unter den besten vier Mannschaften und damit der Einzug ins Viertelfinale.

Auch für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft beginnt das Olympia-Abenteuer am Donnerstag bereits 24 Stunden vor der Entzündung des Feuers. In seinem Auftaktspiel trifft das Team von Trainer Horst Hrubesch am Abend um 19.00 Uhr in Marseille auf den WM-Vierten Australien. Weitere Vorrundengegner der Olympiasiegerinnen von 2016 sind Rekordweltmeister USA und Sambia.

