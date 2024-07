Zinnbauer als Trainer der Orlando Pirates 2020

Foto: AFP/SID/PHILL MAGAKOE

Joe Zinnbauer, ehemaliger Trainer des Hamburger SV, zieht es in die Saudi Pro League. Der 54-Jährige wechselt vom marokkanischen Meister Raja Casablanca nach nur etwas mehr als einer Saison zum Al-Wehda FC. Das bestätigte der Klub aus Saudi-Arabien, bei dem im Gegensatz zu einigen prominent besetzten Ligarivalen kein internationaler Topstar spielt.

Zinnbauer, der mit Raja in der vergangenen Saison ungeschlagen das Double gewonnen hatte, ist nach Matthias Jaissle (Al-Ahli SFC) der zweite deutsche Trainer in der finanzkräftigen Liga am Persischen Golf. Sein Wüstenabenteuer beim Tabellen-13. der jüngsten Spielzeit startet Ende August gegen den Al-Riyadh SC.

