Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014, kann sich eine Rückkehr in den Fußball vorstellen - sogar als Trainer. "Vielleicht irgendwann einmal", sagte der 39-Jährige im kicker-Interview auf die Frage, ob dies für ihn denkbar sei.

Es würde ihn "generell durchaus reizen, in einer Rolle in der Nähe einer Mannschaft zu arbeiten, aber auch nicht zu nahe. Grundsätzlich würde ich gerne in der Zukunft mein Wissen und meine Erfahrungen an eine Mannschaft weitergeben", ergänzte die Vereinsikone des FC Bayern, der aktuell als ARD-Experte arbeitet.

Ihm mache es Spaß, so Schweinsteiger, "ein paar Dinge auf dem Feld zu sehen, wo ich mir dann denke, das könntest du jetzt anders machen und es den Spielern sagen, um ihnen zu helfen. Vielleicht ergibt sich das alles einmal, aber es muss eben alles passen, der Zeitpunkt muss der richtige sein", sagte der frühere Profi.

Die richtige Rolle müsse laut Schweinsteiger "gut überlegt sein. Ich will sicherstellen, dass ich dann in einer Funktion bin, in der ich tatsächlich etwas bewegen kann. Vielleicht kommt das noch irgendwann bei einem Verein oder einer Nationalmannschaft." Es gebe "keine konkreten Pläne, aber die Möglichkeit für ein Comeback bleibt".

