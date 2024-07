Wurde in Leverkusen nicht glücklich: Sardar Azmoun

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Angreifer Sardar Azmoun (29) verlässt den deutschen Fußball-Meister Bayer 04 Leverkusen und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Shabab Al-Ahli in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das teilte der Doublesieger am Montag mit. Azmoun, der in der abgelaufenen Saison an die AS Rom ausgeliehen war, war vor zweieinhalb Jahren von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen gekommen. Die Ablösesumme soll sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen.

Für die Werkself bestritt Azmoun insgesamt 32 Bundesligaspiele und erzielte dabei fünf Treffer. In Dubai unterschrieb der Iraner einen Vertrag bis 2027.

© 2024 SID