HSV-Neuzugang Davie Selke (m.)

Foto: IMAGO/Oliver Ruhnke/IMAGO/Oliver Ruhnke/SID/IMAGO/Oliver Ruhnke

Für Davie Selke wird der Saisonauftakt der 2. Fußball-Bundesliga bei seinem Ex-Verein 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1) "eine besondere Partie". Das betonte der 29 Jahre alte Stürmer des Hamburger SV im ran-Interview und richtete das Wort direkt an die Kölner Fans. Ihm sei es "wichtig, dass die Leute wissen, dass ich den Effzeh mag und dass er mir immer noch am Herzen liegt".

Kurz nach seinem Abgang vom FC, für den er in den vergangenen zwei Spielzeiten in 38 Pflichtspieleinsätzen elfmal traf, hatte sich Selke von den Kölner Verantwortlichen enttäuscht gezeigt, dass ihm "die Chance" auf einen Verbleib "genommen" worden sei. "Es lief so, wie es geschrieben wurde. Auch wenn viel daraus gemacht wurde", sagte Selke nun und wiegelte ab: "Ich möchte das auch nicht weiter ausführen."

Bei seiner Rückkehr erwartet Selke nicht weniger als "ein Fußballfest" und "tolle Stimmung". Ob er dabei selbst, zumindest als Joker mitwirken kann, ist derweil offen. Der Angreifer habe "noch mit den Nachwirkungen seines Mittelfußbruchs aus seiner FC-Zeit zu tun, macht aber klare Fortschritte", hatte HSV-Coach Steffen Baumgart erklärt.

Baumgart und Selke kennen sich schon aus Kölner Zeiten, für den Trainer wird der Saisonauftakt eine nicht minder emotionale Rückkehr. "Wir wissen beide, was wir aneinander haben", beschrieb Selke seine Beziehung zu seinem ehemaligen und neuen Coach: "Er ist der Mann, der mir damals in Köln nochmal eine wichtige Chance gegeben hat."

© 2024 SID