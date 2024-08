Lea Schüller traf zuletzt doppelt

Foto: AFP/SID/ARNAUD FINISTRE

Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch setzt im Olympia-Viertelfinale gegen Kanada auf Stürmerin Lea Schüller. Die 26-Jährige steht trotz einer Schulterprellung im Duell mit dem Tokio-Olympiasieger am Samstagabend (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille in der Startelf. Bis zuletzt hatte Hrubesch einen Einsatz der Angreiferin offengelassen.

Schüller hatte das Abschlusstraining am Freitag mit einem Tape an der Schulter absolviert, nachdem sie sich letzten Untersuchungen unterzogen hatte. Am Tag nach dem 4:1 über Sambia trug sie den Arm noch bandagiert in einer Schlinge, laut DFB-Angaben handelte es sich um eine "Vorsichtsmaßnahme".

Auch die beiden Innenverteidigerinnen Kathrin Hendrich und Marina Hegering können wie erwartet spielen. Eine Rücknominierung der wiedergenesenen Sarai Linder nahm Hrubesch nicht vor. Felicitas Rauch, die als Reservistin ins Turnier gestartet war, bleibt in der Startelf. Linder war vor dem USA-Spiel erkrankt.

Die deutsche Aufstellung: Berger - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Minge, Popp - Brand, Bühl - Nüsken, Schüller. - Bundestrainer: Hrubesch

© 2024 SID