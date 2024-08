Intensives Spiel zwischen Fürth und Münster

Preußen Münster ist der erste Auftritt in der 2. Fußball-Bundesliga seit 33 Jahren missglückt. Der Aufsteiger verlor den Saisonauftakt bei der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag mit 1:3 (1:1).

Julian Green (25.) per Foulelfmeter, Dennis Srbeny (50.) und Gideon Jung (55.) erzielten vor 12.664 Zuschauern im Fürther Ronhof die Tore der Gastgeber, Malik Batmaz (41.) traf kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Preußen-Coach Sascha Hildmann war mit der Leistung seiner Mannschaft, die gerade im ersten Abschnitt gute Gelegenheiten ungenutzt ließ, am Sky-Mikrofon dennoch zufrieden. "Es ist schon ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, dass heute viel mehr drin war. Wir haben echt ein super Spiel gemacht", sagte Hildmann, der ein "sehr interessantes Spiel" mit "zwei offensiv ausgerichteten Mannschaften" gesehen hatte.

In einer munteren Partie mit Chancen auf beiden Seiten hatten die Fürther von Beginn an leichte Feldvorteile, profitierten beim ersten Führungstreffer allerdings vom VAR. Nach einem nicht geahndeten Foul an Noel Futkeu schaltete der sich ein - und Schiedsrichter Richard Hempel korrigierte sich. Green verlud Schenk, der nach ausgelaufener Leihe im Sommer fest vom Rekordmeister Bayern München nach Münster gewechselt war, und schob flach und mittig ein.

Danach blieben die Franken spielbestimmend, doch das Tor schossen die Preußen. Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite schoss Batmaz am langen Pfosten problemlos aus kurzer Distanz ein. Kurz nach der Pause setzte sich Srbeny nach einem Steilpass im Strafraum stark durch und traf wuchtig von links ins rechte Eck zur erneuten Fürther Führung. Jung verwertete wenig später eine Freistoßflanke per Kopf.

