Will zurück zum VfB: Deniz Undav

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Fußball-Nationalspieler Denis Undav hat die Absicht, zum Vizemeister VfB Stuttgart zurückzukehren, noch einmal klar unterstrichen - und sich von seinem Stammverein Brighton and Hove Albion enttäuscht gezeigt. "Es wäre bitter, wenn ich gehen muss, weil ich hier in Stuttgart bleiben möchte", sagte Undav in einem Youtube-Format auf dem Kanal des Profiboxers Agit Kabayel: "Stuttgart will mich unbedingt haben, die lieben mich."

Von Brighton sei während seines Leih-Aufenthalts beim VfB vergangene Saison dagegen "ein Jahr nichts" gekommen, erklärte der 28-Jährige: "Ich habe im letzten Jahr von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen. Es hat sich niemand um mich gekümmert."

Beim Premier-League-Klub von der englischen Südküste besitzt Undav noch einen gültigen Vertrag für die kommende Saison. Die Stuttgarter, für die Undav in der vergangenen Spielzeit 19 Pflichtspieltreffer erzielte, sind jedoch seit geraumer Zeit bemüht, den Stürmer fest zu verpflichten. Beide Klubs verhandeln laut Undav "gefühlt jeden Tag".

Wie Sky berichtet, seien die angeblich gebotenen 27 bis 30 Millionen Euro den Engländern aber noch zu wenig, um sich von Undav zu trennen. Der betonte neben der Kritik, dass er Brighton "viel zu verdanken" habe, da der Verein ihn "zum Profi gemacht" habe. "Wenn ich zurückgehen muss, dann gehe ich zurück und versuche, dort meinen Job zu erledigen", erklärte Undav.

© 2024 SID