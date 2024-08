Jeder möchte sein Sixpack und Muskeln. Doch auch wenn man monatelang trainiert ist es nicht einfach seinen Super-Body zu formen und zu behalten. Neben dem Training im Kraftraum ist auch die Ernährung ein wesentlicher und wichtiger Faktor. Aussehen wie Cristiano Ronaldo? Wir haben uns mal erkundigt was die Super-Athleten neben dem täglichen Training noch so an Tricks und Tipps haben, um den perfekten Körper zu haben und damit auch Top-Leistung bringen zu können. Ziehen Sie für zusätzlichen Schutz Ihrer Online-Privatsphäre bei der Nutzung von Apps einen ExpressVPN in Betracht.

Oberkörper- und Hantel-Training ist natürlich längst nicht alles, was Cristiano Ronaldo macht, um seinen Körper zu stählen. Auch Lunges, seitliche Ausfallschritte, Sprünge aus dem Stand heraus, Squats, Beinheben auf allen Vieren oder verschiedene Varianten der Liegestütze gehören zu seiner Fitness-Routine. Aber auch seine Ernährung macht einen großen Teil seines Aussehens aus. Schweinsbraten, Schnitzel und Pommes sind da eher selten auf dem Mittagstisch und schon gar nicht beim Dinner am Abend.

Topfit im fortgeschrittenen Alter

CR7 isst sechs kleine Mahlzeiten am Tag, also alle drei bis vier Stunden eine. Besonders gern isst er Fisch - vor allem Schwertfisch, Wolfsbarsch und Seebrasse - und sein Lieblingsgericht ist "Bacalhau à bras", ein portugiesisches Gericht aus Kabeljau, Zwiebeln, dünnen Bratkartoffeln und Rührei. Das führe zu einem gleichmäßigen Stoffwechsel und sorge dafür, dass immer das gleiche Maß an Energie freigesetzt werde. Um die Topleistungen bringen zu können, die er im gehobeneren Fußballeralter noch bringt, braucht man Energie. Da kommt dann sofort die passende Ernährung ins Spiel. "Ich ernähre mich proteinreich, mit vielen Vollkorn-Kohlenhydraten, Obst und Gemüse und vermeide zuckerhaltige Speisen", offenbart Ronaldo. Sein Frühstück beinhaltet meistens Käse, Schinken, fettarmen Joghurt, viel Obst sowie Avocado-Toast. Alkohol und kohlensäurehaltige Getränke werden von ihm konsequent vermieden.

Laut "Le 10 Sport" zählen vor allem Birnen-, Apfel- oder Ananassaft zu seinen favorisierten Drinks, aber auch ein Kaffee gehört für den Kicker zur morgendlichen Routine. Am Vormittag folgen dann ein oder zwei Snacks bestehend aus Obst und Gemüse. Mittags gönnt sich Ronaldo einen Salat mit Huhn. Wenn jedoch besondere körperliche Anstrengungen zu erwarten sind, setzt der Fußballer vor allem auf Kohlenhydrate in Form von Brot oder Vollkornnudeln mit Tomaten- oder Fleischsoße.

Ernährung und Ergänzungsmittel

Natürlich zählen dazu auch Ernährungsergänzungsmittel und Drinks. Auch CR7 hat bereits seinen eigenen Power-Drink auf den Markt gebracht. Im Allgemeinen ist eine ausgewogene Ernährung das A und O, um den Körper mit ausreichend Vitaminen und Nährstoffen zu versorgen. Nahrungsergänzungsmittel können helfen, einen Mangel auszugleichen. Sinnvoll sind beispielsweise Magnesium, Vitamin B12, Selen, Zink und Vitamin D um Muskeln aufzubauen. Magnesium und Calcium sind wahrscheinlich die bekanntesten. Sie unterstützen die Muskelfunktion. Eisen und die Vitamine B6, B12 und C unterstützen den Energiestoffwechsel. Nahrungsergänzungsmittel sind im Leben vieler Sportler nicht mehr wegzudenken, um den Bedarf an Nährstoffen in ihrem Körper zu decken.

Was kann das Altern bremsen? Sogenannte Antioxidantien zählen zu den beliebtesten Anti-Aging-Mitteln. Zu ihnen gehören frei erhältliche Vitaminpräparate. Provitamin A, Vitamin C und E sollen die im Stoffwechsel entstehenden, aggressiven Sauerstoffradikale unschädlich machen und die Körperzellen vor Verschleiß schützen.

Wer sich also mit knappen 40 Lenzen noch fühlen will wie CR7 und einen ähnlichen Körper aufbauen will, der muss sich wirklich anstrengen und es mit viel Disziplin durchziehen. Tägliches Training, die richtige Ernährung und das Vermeiden von Zucker, Alkohol und zu viel Fett kann deinen Body zu einem Eye-Catcher machen.

