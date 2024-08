Mit dem FCN gegen Schalke: Miroslav Klose

FUSSBALL: Traditionsduell zwischen Nürnberg und Schalke

FUSSBALL: Trainer Miroslav Klose will nach dem Fehlstart in die 2. Bundesliga mit dem 1. FC Nürnberg den ersten Sieg einfahren - und dafür auch die Fanfreundschaft der Franken mit Schalke 04 ruhen lassen. Ebenfalls ab 13.00 Uhr empfängt Fortuna Düsseldorf den Karlsruher SC, die SV Elversberg erwartet den 1. FC Köln. Am Abend (20.30 Uhr) wartet mit dem Duell zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC ein weiteres Topspiel.

