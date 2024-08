Der erste Titel ist da: Mbappe mit der Supercup-Trophäe

Mit der Medaille um dem Hals tätschelte Kylian Mbappe den Pokal liebevoll, ehe er mit seinen neuen Teamkollegen von Real Madrid ausgelassen über den Triumph im europäischen Supercup jubelte. Beim 2:0 (0:0) gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo hatte der französische Weltstar einen Einstand nach Maß hingelegt und gleich in seinem ersten Pflichtspiel getroffen.

"Es war eine magische Nacht. Ich habe davon geträumt, jetzt ist es Realität", sagte Mbappe, der im Starensemble des spanischen Champions-League-Siegers nochmals herausragt und seinen ersten internationalen Titel auf Vereinsebene feierte: "Es ist verrückt und eine große Ehre. Es ist immer toll, ein Tor zu schießen. Ich hoffe, dass wir so weitermachen."

Mbappe hatte in Warschau das 2:0 (68.) mit einem Schuss in den Winkel selbst erzielt, zuvor war Federico Valverde (59.) das 1:0 gelungen. Die Offensive der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti zeigte bereits einige sehr vielversprechende Ansätze. Mbappe, Vinicius Junior und Rodrygo kombinierten stark, dahinter trieb der frühere Dortmunder Jude Bellingham das Spiel immer wieder an.

"Es ist leicht, mit ihnen zu spielen. Sie sind alle großartig, Real ist der größte Klub der Welt", sagte Mbappe, der nochmals betonte, wie gut er aufgenommen worden sei: "Ich möchte mich bei allen bedanken. Es ist so leicht gewesen. Ich muss mich wirklich nur auf den Fußball konzentrieren."

Bellingham schwärmte derweil von seinem prominenten neuen Teamkollegen. "Er ist brillant und hat so viel Qualität", sagte der Engländer: "Aber er ist außerdem ein toller Teamkollege, sehr angenehm. Er verdient es."

Im ersten Pflichtspiel der Saison hätte das Team "ein bisschen Zeit gebraucht, aber dann hat es Klick gemacht und wir haben wir uns gefunden", betonte Bellingham: "Das hat Spaß gemacht, wir werden die Feier genießen - aber dann steht direkt wieder Arbeit an."

Nach dem Trip in die polnische Hauptstadt geht es am Sonntag (21.30 Uhr/DAZN) zum Ligaauftakt auf die Balearen zu Real Mallorca. "Wir müssen geduldig sein", forderte Bellingham: "Denn wir werden auch mal leiden."

