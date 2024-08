Grönemeyer ist glühender VfL-Fan

Herbert Grönemeyer ist bei jedem Heimspiel des VfL Bochum omnipräsent, jetzt ziert der Sänger auch noch die Trikots des Fußball-Bundesligisten. In den Spielen des VfL im DFB-Pokal engagiert sich Grönemeyer als Ärmelsponsor. Auf den Trikots ist dann der Schriftzug "HG 4630 Bochum" zu lesen - in Anlehnung an das bekannte Album des Künstlers, das 1984 veröffentlicht wurde und in diesem Jahr sein Jubiläum feiert.

"Es war immer ein großer Traum von mir, mal im VfL-Trikot im Ruhrstadion aufzulaufen. Das ist mir zwar nicht gelungen, aber ich hatte erst jüngst wieder vier tolle Konzerte dort und freue mich nun riesig, dass ich es immerhin aufs Trikot geschafft habe", sagte Grönemeyer, dessen Lied "Bochum" bei jedem Heimspiel des Klubs läuft

Der VfL verkauft 4630 Trikots dieser limitierten Trikots, zum Stückpreis von 90 Euro. Jeweils zehn Euro davon gehen laut VfL an "Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel". Zudem versteigert der Klub die Trikots, die die Profis im DFB-Pokal tragen. In der ersten Pokalrunde spielt der VfL am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg.

