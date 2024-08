Marco Reus zieht es offenbar in die USA

Foto: IMAGO/IMAGO/SID/IMAGO/Mateusz Porzucek

Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat offenbar endgültig den Schritt über den großen Teich in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gewagt. Laut ESPN hat der 35-Jährige einen Vertrag bei LA Galaxy unterschrieben. Noch am Donnerstag will der Klub angeblich die Verpflichtung offiziell machen.

Der Rekordmeister aus Los Angeles steht derzeit an der Spitze der Western Conference. Routinier Reus hatte den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund nach der vergangenen Bundesliga-Saison verlassen. Er stand zwölf Jahre beim BVB unter Vertrag.

© 2024 SID