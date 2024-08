Kompany gibt sein Pflichtspieldebüt als Bayern-Trainer

Foto: AFP/SID/ANTHONY WALLACE

Die erste DFB-Pokalrunde führt den FC Bayern und seinen neuen Trainer Vincent Kompany zum SSV Ulm. Beim Zweitliga-Aufsteiger erhoffen sich der Belgier und sein Starensemble einen erfolgreichen Start in die neue Saison. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Vorher treffen noch die Würzburger Kickers auf die TSG Hoffenheim, der SV Wehen Wiesbaden auf den FSV Mainz 05 sowie der Hallesche FC auf Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. Los geht es jeweils um 18.00 Uhr.

In der englischen Premier League beginnt die neue Saison mit dem Duell zwischen dem FC Fulham und Rekordmeister Manchester United. Die Red Devils, die sich kurz vor dem Pflichtspielstart noch mit Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui vom FC Bayern verstärkten, peilen nach dem schlechtesten Abschneiden der Geschichte in der Eliteklasse wieder eine Top-4-Platzierung an. Angestoßen wird im altehrwürdigen Craven Cottage um 21.00 Uhr.

© 2024 SID