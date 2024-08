Leon Goretzka fehlt in Ulm

Bayern Münchens neuer Trainer Vincent Kompany hat bei seinem Pflichtspieldebüt auf Leon Goretzka im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters verzichtet - obwohl der 29-Jährige offenbar fit ist. Goretzka gilt in München als Verkaufskandidat, anscheinend ist für Nationalspieler keine tragende Rolle mehr vorgesehen.

Dies bestätigte Sportvorstand Max Eberl vor dem Pokal-Duell beim Zweitligisten SSV Ulm indirekt im ZDF. "Wir haben einfach einen sehr, sehr guten Kader. Die Spieler wissen, dass ihre Situation schwierig sein kann", sagte er: "Das haben wir ganz klar kommuniziert. Er hat einen Vertrag, Bayern München akzeptiert alle Verträge."

In der Startelf in Ulm fehlten zunächst Toptorjäger Harry Kane sowie die Zugänge Joao Palhinha und Michael Olise. Rückkehrer Josip Stanisic startete dagegen in der Viererkette.

Die Bayern hatten in der laufenden Woche Innenverteidiger Matthijs de Ligt und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui für 60 Millionen Euro plus Boni im Paket an Manchester United abgegeben. Verkäufe waren eine Bedingung des Aufsichtsrates, um eventuell weitere Transfers tätigen zu können.

Angeblich ist der Umbruch des Münchner Luxus-Kaders damit abgeschlossen. "Wenn jetzt nichts mehr Außergewöhnliches passieren sollte, dann haben wir den Kader für die neue Saison stehen. Wir haben einen herausragenden Kader mit herausragenden Spielern", sagte Eberl am Donnerstag. Dennoch: Neben Goretzka gilt auch Kingsley Coman als Verkaufskandidat.

