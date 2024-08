Müller (2.v.l.) trifft doppelt in Ulm

Vincent Kompany betonte immer wieder, wie wichtig ihm diese "gute Energie" sei - umso glücklicher war der neue Trainer von Bayern München mit der Leistung und der Einstellung des Doppelpackers Thomas Müller. "Für ihn war es wie ein Champions-League-Finale. So hat er es gespielt, und das ist wichtig", sagte Kompany nach dem lockeren 4:0 (2:0) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SSV Ulm im Sky-Interview.

Müller hatte die Bayern mit seinen Treffern in der 12. und 15. Minute auf Kurs gebracht. "Ich fühle mich ziemlich gut, nicht nur körperlich, auch mit den Jungs. Ich habe Spaß am Spiel", sagte der Routinier, der vor allem "das Spiel gegen den Ball" lobte: "Das Umschalten war eine ganz andere Hausnummer, als wir es in der jüngeren Vergangenheit gewohnt waren. Das war zumindest mein Gefühl auf dem Platz, das lässt Hoffnungen und Ideen das Gegners im Keim ersticken."

Sportvorstand Max Eberl betonte, dass Kompanys Spielidee mit frühem Anlaufen Müller entgegenkomme. "Dadurch sind die Wege kurz, und Thomas ist schlau. Er weiß, wann er das Pressing auslösen kann und muss", sagte Eberl. In Abschlusssituationen habe Müller "seine Kaltschnäuzigkeit, die hat er nicht verlernt, und die wird er nicht verlernen." Müller spielte im Sturmzentrum, weil Torjäger Harry Kane zunächst geschont wurde. Dort zeigte der 34-Jährige seine Qualitäten eindrucksvoll.

Joshua Kimmich sprach von einem Müller, der "richtig im Flow" sei, und er habe die Hoffnung, dass "er das fortführen kann". Müller selbst wollte nicht so viel über sich sprechen. "Es geht nicht um Einzelspieler", sagte er: "Trotzdem freue ich mich natürlich."

Kompany lobte im ZDF vor allem die Einstellung seiner Spieler. "Die spielen für die Mannschaft, für Bayern München. Die haben Bock darauf. Wichtig ist, dass wir die richtige Energie zeigen", sagte der Belgier: "Es fängt mit der richtigen Einstellung und Energie an. Die Basis muss immer da sein."

