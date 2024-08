Treffsicher: Lois Openda (r.) und Benjamin Sesko

Foto: FIRO/FIRO/SID

Ein früher Schock, vergebene Großchancen in Serie - und am Ende doch der lockere Erfolg beim Drittligisten: Der zweimalige DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat seine Auftakthürde bei Rot-Weiss Essen nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän gemeistert und einen gelungenen Saisonstart gefeiert. Beim 4:1 (2:1) im Stadion an der Hafenstraße ließ Leipzig die ganz großen Glanzlichter aber vermissen - und zahlreiche Möglichkeiten liegen.

"Im ersten Spiel ist das vielleicht noch erlaubt, im Laufe der Saison müssen wir die Chancen besser nutzen", sagte Kapitän Willi Orban bei Sky. Der Abwehrchef sah zudem einen schwierigen Start ins Spiel: "Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, es war das erste Pflichtspiel, die Automatismen waren noch nicht da. Aber wir sind dann gut reingekommen."

Nach der kalten Dusche durch Essens Ramien Safis Treffer (2.) drehten Benjamin Sesko (12.) und Lois Openda (40.) die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Unter den Augen von Trainer-Ikone Otto Rehhagel, gebürtiger Essener, ließen die Gäste im zweiten Durchgang dann gleich mehrere Großchancen aus und machten das Spiel damit spannender als nötig. Erst mit den Treffern von Antonio Nusa (84.) und Xavi Simons (87.) war alles klar.

Der Start vor 17.000 Zuschauern verlief zunächst alles andere als gut für den haushohen Favoriten. Safi entwischte den aufgerückten Leipzigern, behielt vor dem Tor die Nerven und zündete die Hafenstraße gleich mit der ersten Aktion an. RB fing sich aber schnell, schnürte Essen im eigenen Strafraum ein und glich durch einen Kopfball von Sesko aus.

Nach dem rasanten Beginn flachte die Partie etwas ab, Leipzig ließ den Ball laufen, Essen lauerte auf Konter. Die Gastgeber wurden trotz des lautstarken Publikums dann aber zunehmend passiver, Leipzig nutzte das noch vor der Pause aus und ging nach einer schönen Kombination über Sesko und Openda in Führung.

Der Underdog kam dann durchaus mit Schwung aus der Kabine und setzte nun nicht mehr auf lange Bälle sondern auf Kombinationsspiel, Abschlüsse brachte er damit aber nicht zustande. Dafür gab es plötzlich Räume für die Gäste, Sesko (58., 60.) verpasste seinen Doppelpack aus kurzer Distanz gleich zweimal. Auch Openda (60., 64.) vergab zwei Hochkaräter, als er jeweils frei vor Golz am Keeper scheiterte.

Die Spielerwechsel auf beiden Seiten nahmen Leipzig zunächst den Schwung und sorgten direkt für mehrere Unterbrechungen. Erst in der Schlussphase war RB dann wieder zielstrebiger - und schraubte das Ergebnis in die Höhe.

