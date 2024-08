Drei Tore zum Einstand: Maximilian Breunig

Foto: IMAGO/IMAGO/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto

Der 1. FC Heidenheim hat seine Auftakthürde in der ersten Runde des DFB-Pokals souverän gemeistert und einen gelungenen Start in seine Premierensaison im Europapokal erwischt. Angeführt vom Dreifachtorschützen Maximilian Breunig gewannen die Heidenheimer beim Regionalliga-Aufsteiger FC 08 Villingen mit 4:0 (1:0) und sammelten vor dem historischen Play-off-Hinspiel in der Conference League beim BK Häcken noch einmal wichtiges Selbstvertrauen.

Am Donnerstag (19.00 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in Schweden ihr erstes internationales Pflichtspiel. Der starke Breunig (42., 48., 53.) und Bayern-Leihgabe Paul Wanner (52.) waren mit ihren Toren hauptverantwortlich für die gelungene Generalprobe, die nicht nur Schmidt zuversichtlich stimmen dürfte. Trotz der Fragezeichen rund um seine neu formierte Mannschaft.

In Jan-Niklas Beste (Benfica Lissabon), Eren Dinkci (SC Freiburg) und Tim Kleindienst (Gladbach) hatte Heidenheim in diesem Sommer schließlich drei Schlüsselspieler verloren, die in der abgelaufenen Saison maßgeblichen Anteil an dem sensationellen Lauf auf die internationalen Plätze hatten. In Villingen sollten die Abgänge von drei Neuzugängen kompensiert werden: Breunig, Wanner und Leonardo Scienza standen in der Startelf.

Die neu formierte Offensive hatte gegen mutige Gastgeber zunächst noch Schwierigkeiten, an das gute Zusammenspiel ihrer Vorgänger anzuknüpfen. Nach zahlreichen ungefährlichen Flanken nutzte Breunig einen gut ausgespielten Konter aber noch vor der Pause zur Führung, die der 24-Jährige in Zusammenarbeit mit Wanner direkt nach Wiederanpfiff ausbaute und so die schnelle Entscheidung herbeiführte.

Die zweite Pokalrunde, die am 29. und 30. Oktober stattfindet, wird am 1. September ausgelost. Das Finale in Berlin steigt am 24. Mai 2025. Die neue Bundesliga-Saison beginnt für Heidenheim am 25. August (17.30 Uhr/Dazn) mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger FC St. Pauli.

