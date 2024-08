Nuri Sahin erlebte einen durchwachsenen Auftakt

Der Auftakt? Geglückt. Die Leistung? Ausbaufähig. Dem teils mühevollen 4:1 (3:0) bei seinem Pflichtspieldebüt im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck - "einen überraschend mutigen Gegner, der viel Spaß gemacht hat" - wollte Nuri Sahin nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Der Blick richtete sich beim Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach dem "ungefährdeten Sieg" schnell nach vorne - auf die deutlich komplizierten Aufgaben der kommenden Wochen.

"Wir werden alle Themen anreißen, wir haben gesehen, dass man trotz aller Dominanz immer auf der Höhe sein muss", sagte Sahin, dessen Team insbesondere in der Schlussphase viele Chancen des Gegners zugelassen hatte. Und fügte mit Blick auf das Bundesliga-Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) an: "Frankfurt wird uns vor andere Aufgaben stellen, darauf werden wir uns vorbereiten."

Bereits auf der Busfahrt vom Hamburger Volkspark zurück nach Dortmund plante Sahin, die Analyse des kommenden Gegners vorzunehmen. "Wir werden uns etwas zurechtlegen, damit wir ins unserem Stadion mit drei Punkten starten", sagte der ehemalige Spieler des Champions-League-Finalisten.

Die Nachlässigkeiten im Spiel des BVB, die "Topgegner" Frankfurt sicher effizienter bestrafen würde, wollte Sahin nicht überbewerten. "Das hat alles mit Konzentration zu tun. Wir haben über 1000 Pässe gespielt, da kann es auch mal schläfrig werden", erklärte er: "Ich weiß schon, wie man so ein Spiel einordnen muss."

