Marco Reus hat in LA einiges vor

Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire/IMAGO / ZUMA Press Wire/SID/IMAGO/Ringo Chiu

Marco Reus geht sein MLS-Abenteuer bei LA Galaxy mit einem großen Ziel an. "Es ist zehn Jahre her, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben", sagte der 35-Jährige auf seiner ersten Pressekonferenz bei dem US-amerikanischen Fußball-Klub: "Also ist die Zeit jetzt reif."

In der Regular Season, die noch bis Oktober läuft, belegt Galaxy aktuell Rang eins der Western Conference. Bis zu den Play-offs stehen noch acht Spiele auf dem Programm. "Wir müssen fokussiert sein und von Spiel zu Spiel schauen", sagte Reus, der in der Mannschaft eine zentrale Rolle einnehmen soll.

"Er ist ein großartiger Spieler und kann vielseitig eingesetzt werden", sagte Galaxy-Trainer Greg Vanney. Reus, der einen Vertrag bis 2026 in Kalifornien unterschrieb, solle in Szene gesetzt werden, um "unsere Angriffe zu starten und zu beenden".

Von seinem neuen Team ist Reus schon nach der ersten Trainingseinheit überzeugt. "Wir haben sehr, sehr gute Spieler, junge Spieler, und ich denke, dass wir in den nächsten Wochen eine gute Mannschaft haben werden", sagte der Ex-Dortmunder. Der Verein verdiene es, schon bald einen Titel zu holen, dafür wolle der ehemalige Nationalspieler "alles geben".

