Frank Schmidt ist der Meister des Erfolgs in Heidenheim

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Am Donnerstag startet Bundesligist 1. FC Heidenheim ins Abenteuer des internationalen Fußballs. Der FCH muss im Play-off-Hinspiel zur UEFA Conference League bei BK Häcken in Schweden ran. Wie der SWR nun bekannt gab, können die Fans das Spiel auf SWR.de/sport, Sportschau.de und in der ARD Mediathek verfolgen. Anstoß ist um 19.00 Uhr. Es ist die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der FCH-Klubgeschichte.

Beim Hinspiel in Skandinavien will sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im eigenen Stadion erspielen. Am 29. August (20.30 Uhr) überträgt der SWR dann nicht nur per Livestream, sondern auch im Live-TV auf SWR Fernsehen BW.

