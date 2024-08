Der langjährige chilenische Nationaltorhüter Claudio Bravo beendet seine aktive Fußballkarriere. Das gab der 41-Jährige in einem Video bei Instagram bekannt. Bravo bestritt 150 Spiele für Chile, bei den Weltmeisterschaften 2010 in Südafrika und vier Jahre später in Brasilien führte er sein Land jeweils als Kapitän an.

Bravo beendet Karriere

Foto: AFP/SID/ALEXANDER NEMENOV

Auf Vereinsebene sicherte sich Bravo 2015 mit dem FC Barcelona das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Der harte Konkurrenzkampf mit Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen veranlasste ihn ein Jahr später aber zu einem Wechsel zu Pep Guardiolas Manchester City. Auf der Insel gewann Bravo dann acht weitere Titel.

Zuletzt spielte der Routinier für Betis Sevilla in Spanien.

© 2024 SID