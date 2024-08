Alonso will in Runde zwei

Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen erwartet trotz der klaren Rollenverteilung im DFB-Pokal volle Konzentration von seiner Mannschaft. "Das erste Spiel im Pokal ist immer ein besonderes", sagte der Spanier vor dem Duell des Titelverteidigers am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF und Sky) beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena: "Wir müssen bereit sein."

Der Gegner habe nach fünf Siegen in Folge "ein gutes Momentum", betonte Alonso: "Wir müssen uns gut vorbereiten." Personelle Wechsel im Vergleich zum Last-Minute-Sieg bei Borussia Mönchengladbach (3:2) schloss der 42-Jährige nicht aus. "Wir haben einen breiten Kader, viele Optionen, nicht so viele verletzte Spieler", sagte der Bayer-Trainer: "Ich habe Vertrauen in alle meine Spieler."

In Jena wird Alonso definitiv auf die gesperrten Victor Boniface, Martin Terrier und Odilon Kossounou verzichten müssen. Der Ivorer soll Medienberichten zufolge auch noch vor dem Ende des Transferfensters zum Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo wechseln. "Gerade habe ich keine Nachricht zu dieser Situation", hielt sich Alonso bedeckt: "Er bleibt gerade in unserem Plan."

