Der uruguayische Fußballprofi Juan Izquierdo ist fünf Tage nach seinem Zusammenbruch während eines Spiel der Copa Libertadores verstorben. Das teilte sein Verein am Dienstag auf X mit. "Mit größter Trauer und Herzschmerz gibt der Club Nacional de Futbol den Tod unseres geliebten Spielers (...) bekannt", hieß es. Der Verteidiger wurde 27 Jahre alt. Izquierdo war vergangenen Donnerstag in der 84. Minute des Achtelfinal-Rückspiels gegen den FC Sao Paulo auf dem Rasen des Morumbi-Stadions aufgrund von Herzrhythmusstörungen kollabiert. Seitdem war er im Albert-Einstein-Krankenhaus auf der Intensivstation überwacht worden.

Juan Izquierdo brach auf dem Spielfeld zusammen

Foto: AFP/SID/NELSON ALMEIDA

Die Ärzte hatten zunächst erklärt, dass der Spieler "an einem Herzstillstand unbestimmten Ursprungs litt, der auf eine Arrhythmie zurückzuführen war". In Folge des Schocks war die uruguayische Meisterschaft am Wochenende ausgesetzt worden. Die brasilianischen Gegner hatten am Sonntag im Heimspiel gegen Vitoria hellblaue Trikots mit der Aufschrift "Fuerza Izquierdo" getragen. Auch der ehemalige uruguayische Nationalstar Luis Suarez und Liverpool-Stürmer Darwin Nunez hatten unterstützende Botschaften geschickt.

© 2024 SID