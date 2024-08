In München wird am 31. Mai 2025 das Finale ausgetragen.

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

PARALYMPICS: Wettbewerbe in Paris starten

FUSSBALL: Nagelsmann verkündet neue DFB-Auswahl

FUSSBALL: Ligaphase der Champions League wird ausgelost

TENNIS: Sinner erneut im Fokus

PARALYMPICS: Mit den Paralympics startet nach der Fußball-EM und den Olympischen Spielen das dritte Sportgroßereignis in diesem Sommer. 143 Athletinnen und Athleten sowie fünf Guides gehen für den Deutschen Behindertensportverband in Paris an den Start. Los geht es ab 8.30 Uhr mit Badminton.

FUSSBALL: Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt seinen Kader für die ersten Partien der Nations League vor. In den anstehenden Länderspielen trifft die DFB-Auswahl auf Ungarn (7. September) und die Niederlande (11. September). Nach den Rücktritten der Stars Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Manuel Neuer hat Nagelsmann neue Stellen zu vergeben. Bekanntgegeben wird das DFB-Team um 10 Uhr.

FUSSBALL: Bevor die Champions League in die neue Saison startet, müssen zunächst die Spiele der 36 Teams für die Ligaphase zugeteilt werden. Ausgelost wird erstmals nicht mit den klassischen Kugeln, sondern mithilfe einer Software. Die Auslosung erfolgt in Monaco um 18.00 Uhr. Der Spielplan mit den Spielterminen und Anstoßzeiten wird am Samstag veröffentlicht.

TENNIS: Der Weltranglistenerste Jannik Sinner wird in seinem zweiten Spiel bei den US Open in New York von dem US-Amerikaner Alex Michelsen herausgefordert. Sinner gewann zwar sein Auftaktmatch, wirkte nach den Diskussionen um seinen Dopingfall aber nicht locker. Der Spieltag in Flushing Meadows beginnt um 17.00 Uhr deutscher Zeit.

© 2024 SID