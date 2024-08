Will spielen, bis er 1000 Tore erzielt hat: Cristiano Ronaldo

Sein nächstes Tor wird das 900. in seiner Karriere sein, doch Cristiano Ronaldo will noch so lange weiterspielen, bis er weitere 100 Treffer erzielt hat. "Ich will 1000 Tore erreichen", sagte er in einem Interview mit dem ehemaligen englischen Nationalspieler Rio Ferdinand, das er auf seinem neuen Kanal bei YouTube veröffentlichte. "Falls ich mich nicht verletzte, ist das für mich das Wichtigste."

Ronaldo geht davon aus, dass seine bisher schon erreichten 899 Treffer für seine Klubs und die Nationalmannschaft von Portugal unerreicht sind. Statistiker sind sich allerdings uneins über den Rekordhalter. Das Guinness Buch der Rekorde etwa setzt den im Dezember 2022 verstorbenen Pele mit 1279 Treffern in 1363 Spielen auf Platz eins. Der Weltverband FIFA führt keine offizielle Liste.

Ronaldo dagegen sieht sich als die wahre Nummer eins, denn er habe Beweise für die Anzahl seiner Treffer. "Alle meine Tore gibt es auf Video", sagte er. Ja, er "respektiere all die anderen" wie Pele oder den 1969 verstorbenen Artur Freudenreich, der sogar 1329 Treffer erzielt haben soll. Aber was andere sagen oder behaupteten, "interessiert mich nicht".

Einen Zeitpunkt für seinen Rücktritt wollte der 39 Jahre alte Ronaldo nicht festlegen. "Ich weiß nicht, wann ich aufhöre, "sagte er. "Ich weiß, dass ich nach wie vor gut bin. Wenn der Tag kommt, an dem ich das Gefühl habe, nichts mehr erreichen zu können, werde ich meine Tasche packen und verschwinden. Aber so weit ist es noch lange nicht."

