Zurück in der Heimat: Wout Weghorst

Der Wechsel des niederländischen Nationalstürmers Wout Weghorst zu Ajax Amsterdam ist perfekt. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, erhält der zuletzt vom FC Burnley an die TSG Hoffenheim ausgeliehene 32-Jährige einen Vertrag bis 2026.

Weghorst kehrt damit nach sechs Jahren in die Heimat zurück. 2018 war er zum VfL Wolfsburg gewechselt, den er im Januar 2022 in Richtung Burnley verließ. Die Engländer, die 2022 und 2024 aus der Premier League abstiegen, liehen Weghorst seitdem an Besiktas Istanbul, Manchester United und Hoffenheim aus.

Über die Ablösesumme beim Wechsel zu Ajax wurde nichts bekannt, in Burnley stand Weghorst noch bis 2025 unter Vertrag.

