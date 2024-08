Wechsel nach Dschidda: Ivan Toney

Mit der Verpflichtung von Topstar Victor Osimhen klappte es nicht, daher schwenkten der saudische Erstligist Al-Ahli und sein deutscher Trainer Matthias Jaissle kurzfristig um: Der englische Nationalstürmer Ivan Toney wechselt nach Dschidda, Medienberichten zufolge zahlt Al-Ahli für den 25-Jährigen mindestens 42 Millionen Euro Ablöse.

Am Freitag hatte es zunächst nach dem Transfer des Nigerianer Osimhen vom SSC Neapel zu Al-Ahli ausgesehen. Medien berichteten von einer Einigung zwischen beiden Klubs und einer Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro. Weil Osimhen aber auch mit dem FC Chelsea verhandelt haben soll, geriet der Deal ins Stocken.

Chelsea jedenfalls verpflichtete Osimhen bis zum Ablauf der Transferperiode in der Nacht zu Samstag nicht. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien ist aber immer noch möglich - dort schließt das Transferfenster erst am Montag.

Toney, den Brentford 2020 für 5,6 Millionen von Peterborough United verpflichtet hatte, ist der zweitteuerste neue Spieler der saudischen Topliga in diesem Sommer. Zuvor hatte Al-Ittihad für den Ex-Leverkusener Moussa Diaby 60 Millionen an Aston Villa gezahlt. Den Transferrekord in Saudi-Arabien hatte Al-Hilal im Vorjahr mit 90 Millionen Euro für Neymar aufgestellt.

