Die Sommer-Neuzugänge Tim Kleindienst und Kevin Stöger sind die erhoffte Verstärkung für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. "Es sind sehr positive Typen, die die Jungs mitreißen können", lobte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. Man habe genau diese Spieler gesucht, die eine "Mischung zwischen Fußball und Mentalität haben".

Am Samstag avancierte Kleindienst, der von Heidenheim nach Gladbach gewechselt war, beim VfL Bochum (2:0) zum Matchwinner: Ein Tor und eine Vorlage gelangen ihm an seinem 29. Geburtstag. Er bescherte den Fohlen den ersten Sieg in der Liga seit Anfang April. "Man merkt, dass die Mannschaft Bock hat auf das Ganze", sagte der Stürmer, der aber auch etwas überrascht war: "Dass es so gut klappt, konnte man nicht vorhersehen - aber umso schöner ist es."

Für den Bochumer Relegations-Helden Stöger war es laut eigener Aussage eine "schöne" Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: "Ich kriege täglich noch positive Nachrichten und bin im Austausch mit vielen Fans." An fast allen gefährlichen Gladbacher Offensivaktionen war der Österreicher, der von ÖFB-Trainer Ralf Rangnick für die Nations-League-Spiele im September nominiert worden ist, beteiligt. "Ein Top-Fußballer", lobte Virkus den 31-Jährigen.

Trainer Gerardo Seoane gefällt, dass Kleindienst und Stöger direkt "Verantwortung übernehmen". Ihren Platz in der Startformation dürften die beiden Neuzugänge von der direkten Bundesliga-Konkurrenz wohl auch nach der Länderspielpause gegen den VfB Stuttgart (14. September) sicher haben.

