Erstes Heimspiel: Vincent Kompany

Foto: AFP/SID/MICHAELA STACHE

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München bestreitet sein erstes Heimspiel in der Bundesliga unter seinem neuen Trainer Vincent Kompany. Ab 17.30 Uhr empfangen die Bayern den SC Freiburg. Auch das erste Sonntagspiel ist ein Südduell: Mit Europapokal-Euphorie im Rücken trifft der 1. FC Heidenheim ab 15.30 Uhr auf den FC Augsburg.

Der dritte Wettkampftag der Paralympics in Paris bietet wieder viele interessante Wettkämpfe aus deutscher Sicht. Unter anderem ist das deutsche Bahnrad-Duo Thomas Ulbricht und Robert Förstemann über 1000 m im Einsatz, bei den Leichtathleten gehen Felix Streng, Johannes Floors und Leon Schäfer an den Start.

Am Traditions-Schauplatz Monza bahnt sich in der Königsklasse ein spannender Grand Prix von Italien an. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen muss sich gegen die wiedererstarkten Mercedes-Asse Lewis Hamilton und George Russell behaupten, auch McLaren-Star Lando Norris hat nach seinem souveränen Sieg in Zandvoort viel vor. Gestartet wird das Rennen in der Lombardei um 15.00 Uhr.

