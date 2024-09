Torjäger Lois Openda

Lois Opendas Erfolgsrezept fürs Toreschießen kommt mit wenigen Zutaten aus: "Selbstvertrauen, Ballkontrolle, Schuss - und Tor", zählte der Torjäger von RB Leipzig schmunzelnd auf, nachdem er mit seinem Doppelpack Bayer Leverkusens Serie von 35 Bundesligaspielen ohne Niederlage ein Ende gesetzt hatte: "Nichts mehr. Es ist einfach."

Nach seinem unbefriedigenden Sommer bei der EM mit der belgischen Nationalmannschaft (drei Einsätze, 67 Spielminuten, kein Tor) knüpft Openda in Leipzig nahtlos an seine starke Premierensaison an. Mit seinen 24 Toren hatte der schnelle Stürmer RB vergangene Spielzeit in die Champions League geschossen. Die beiden Treffer gegen den Double-Gewinner Leverkusen waren bereits sein fünfter Doppelpack in der Liga.

Das von ihm benannte Selbstvertrauen strahlte Openda sowohl nach dem Spiel in Leverkusen als auch bei seinen Toren (57./80.) klar aus. Beim Ausgleichstreffer spielte der 24-Jährige zunächst seine Schnelligkeit aus und schoss Leverkusens Ersatzkeeper Matej Kovar aus spitzem Winkel entschlossen durch die Beine. Danach düpierte er den Vertreter des erkrankten Lukas Hradecky mit einem wuchtig platzierten Distanzschuss zum 3:2-Comebacksieg. Ganz einfach.

