Cristiano Ronaldo spielte seine sechste EURO

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Ein baldiger Rücktritt aus dem Nationalteam? Für Cristiano Ronaldo kein Thema. Es sei ihm "nie in den Sinn gekommen", dass seine Zeit zu Ende sein könnte, sagte Portugals Superstar (39) auf einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Kroatien. Entsprechende Spekulationen nach viel Kritik an seiner Person im Anschluss an das EM-Aus hätten daran nichts geändert: "Ganz im Gegenteil: Es hat mich noch mehr motiviert weiterzumachen, ehrlich gesagt."

Ohne Treffer des fünfmaligen Weltfußballers war Portugal bereits im EM-Viertelfinale ausgeschieden. "Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich gehen. Diese Entscheidung wird mir nicht schwer fallen", erklärte Ronaldo vor der Begegnung am Donnerstag in Lissabon weiter zu seinen Zukunftsgedanken.

Als Vorbild nannte der Rekordspieler und -torschütze der Portugiesen, der seit fast zwei Jahren beim Saudi-Klub Al-Nassr spielt, seinen Ex-Teamkollegen Pepe. Der Verteidiger sei "durch die Vordertür gegangen", als er Anfang August im Alter von 41 Jahren seinen Rücktritt verkündet hatte.

