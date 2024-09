Die zweite Pokalrunde wird Ende Oktober ausgespielt

Die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal des Rekordmeisters Bayern München und von Borussia Dortmund werden live im Free-TV übertragen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte am Donnerstag mit, dass das Duell des BVB am 29. Oktober beim VfL Wolfsburg in der ARD gezeigt wird. Die Bayern treten am 30. Oktober (beide 20.45 Uhr) beim FSV Mainz 05 an, dieses Spiel überträgt das ZDF.

Alle 16 Spiele dieser Runde sind zudem bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt exklusiv das Zweitrundenspiel des Double-Gewinners Bayer Leverkusen gegen den Zweitligisten SV Elversberg (29. Oktober/18.00 Uhr). Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern tritt ebenfalls am 29. Oktober (20.45 Uhr) beim Vizemeister VfB Stuttgart an. Das Finale findet am 24. Mai 2025 in Berlin statt.

