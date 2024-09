Fußballwetten machen Spaß, keine Frage. Die Aufregung rund um die Europameisterschaft hat viele Fans zum ersten Mal mitmachen lassen. Wir hatten überraschende Ergebnisse (Georgien qualifizierte sich für das Achtelfinale), einen neuen jungen Helden (Jamal), VAR mit Kontroversen (Kane-Elfmeter) und einen erhabenen Sieger (das neue und verbesserte Tiki-Taka Spanien).

Foto: freepik

Bei den vielen Angeboten und Werbespots im Fernsehen ist es keine Überraschung, dass sich viele neue „Fans“ dem Glücksspiel angeschlossen haben. Und jetzt, wo die Saison 24/25 beginnt, werden es noch viel mehr werden. Wir haben zwar nichts gegen Fußballwetten, solange sie sich in einem gesunden Rahmen halten, aber wir fragen uns: Gibt es (manchmal) eine bessere Alternative?

Warum auf Fußball wetten

Okay, Fußballwetten geben Ihnen einen Kick, es macht Spaß. Aber das ist das Symptom, nicht die Ursache. Es steckt ein bisschen mehr dahinter:

Das Ergebnis wird dadurch gefährlicher. Das Wetten auf Fußball steigert das Interesse an Spielen, an denen nicht 'die eigene' Mannschaft beteiligt ist. Das Spiel läuft nicht mehr nur im Hintergrund, sondern Sie sitzen im Videospielmodus und rücken immer näher an den Bildschirm, um das Geschehen zu verfolgen.

Es verbessert Ihr Wissen über das Spiel. Anstatt nur ein gelegentlicher Fan zu sein, der zufällige (und oft völlig unsinnige) Dinge ruft, ermutigt das Wetten auf Fußball die Fans, datenorientierter zu werden. Sie beobachten den Fußball genauer und analytischer und gewinnen ein tieferes Verständnis für das Geschehen auf dem Spielfeld.

Sie können Ihr Wissen, all die „nutzlosen“ Informationen, die Sie auf der Festplatte Ihres Gehirns gespeichert haben, das Zeug, von dem Ihre Eltern oder Freunde sagen, es sei Zeitverschwendung, endlich einmal nutzen. Aber beim Glücksspiel nutzt man es, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Fußballwetten können zwar unterhaltsam sein, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, Spaß zu haben. Natürlich können Sie trotzdem wetten, aber vielleicht bei Anbietern, die sich dazu auch noch auf traditionelle Tischspiele und Spielautomaten konzentrieren. Auf Online Casino Vergleichsseiten wie zum Beispiel Casinooesterreich.at diese vorstellt, finden Kunden reiche Abwechslung.

In Casinos gibt es immer ein Risiko. Sie können Ihr analytisches Wissen über die Spiele erweitern. Sie erhalten Bonusse, die perfekt sind, wenn die Gratisspiele offline sind. Und es gibt sogar Spielautomaten, die auf Fußball basieren, so dass Sie das Spiel nie zu weit hinter sich lassen müssen.

Lassen Sie uns herausfinden, wann es eine bessere Wette als Fußball ist.

Wenn eine Alternative besser ist

Wetten können den Fußball spannender machen; ein langweiliges 0:0 kann zu einer Zitterpartie werden, wenn Sie ein paar Euro auf das Ergebnis gesetzt haben. Manchmal kann es aber auch zu viel des Guten sein.

Wenn Sie sich wirklich Sorgen machen, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, das Glücksspiel in die Gleichung einzubeziehen. Es ist einfach zu viel. Es passiert genug auf dem Spielfeld, als dass Sie sich um Ihre Wetten sorgen müssten.

Denken Sie zurück an das Spiel Österreichs gegen die Niederlande. Der 3:2-Sieg war historisch, etwas, das die österreichischen Fans nie vergessen werden. Aber wären Sie in der Lage gewesen, das mit Wetten zu verarbeiten?

Und wenn Sie persönlich mit dem Ergebnis eines Spiels verbunden sind, kann Ihr Gehirn gegen Ihr Herz verlieren. Englische Fans sind zum Beispiel dafür berüchtigt, dass sie ständig auf „Football's Coming Home„ wetten. Sie sind so leidenschaftlich, so verblendet, dass sie keine vernünftigen Entscheidungen treffen.

Für alle Fans ist es dasselbe, wenn 'ihre' Mannschaft spielt. Weil man hofft, dass sie gewinnt, dass etwas Positives passiert, gehen diese Wetten oft verloren.

Wenn man sich zu sehr engagiert, wenn die Ergebnisse wichtig sind, ist es vielleicht besser, sich an den Blackjack-Tisch zu setzen. Das Spiel ist immer dasselbe, die Mathematik ändert sich nie und man jubelt nicht für einen Dritten.

Außerdem ist es gut, Abwechslung ins Spiel zu bringen. Wenn man sich zu lange mit Fußball beschäftigt, kann das zu einer analytischen Lähmung führen, die einem den Spaß am Spiel nimmt.

Alles eine Frage des Kontexts

Letztendlich ist es natürlich eine Frage der persönlichen Präferenz. Es kommt auch sehr auf die Situation an. Wetten Sie auf Fußball, wenn es eine „normale“ Spielwoche ist, in der Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle haben? Wetten Sie, kein Problem. Versuchen Sie zum Beispiel, statt auf die Bundesliga auf die Premier League zu setzen.

Aber wenn Österreich in den Playoffs zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA spielt, kann man das Spiel dann wirklich aus der Vogelperspektive verfolgen? Wenn Sie trotzdem Lust auf Glücksspiel haben, gehen Sie ins Casino. Vor allem, wenn es dort einen Bonus gibt.