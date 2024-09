Gegen Deutschland nicht dabei: Jeremie Frimpong (r.)

Bayer Leverkusens niederländischer Außenverteidiger Jeremie Frimpong wird das Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen Deutschland verpassen. Der niederländische Fußballverband KNVB teilte am Sonntag über X (früher Twitter) mit, dass Frimpong das Trainingscamp "wegen privater Gründe" verlassen habe. "Pass auf dich auf, Jerry", hieß es zum Abschluss des kurzen Posts.

Bondscoach "Ronald Koeman wird keinen Ersatz berufen, sodass der Kader aus 22 Spielern besteht", schrieben die Niederländer. Der Leverkusener Double-Gewinner Frimpong war beim 5:2 (2:1) der Niederländer zum Nations-League-Auftakt in Eindhoven gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag nicht zum Einsatz gekommen.

