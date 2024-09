Der DFB richtet einen Aktionsspieltag aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) möchte ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen und richtet dafür zwei Aktionsspieltage in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga aus. Das Motto lautet "Gemeinsam: Gutes Spiel" und soll Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für die Thematik über die ökologischen Aspekte hinaus schaffen.

"Wir haben uns als Gesamtfußball auf den Weg gemacht, einen nachhaltigeren Spielbetrieb zu implementieren", sagte der Geschäftsführer für Spielbetrieb, Manuel Hartmann: "Es ist schön zu sehen, wie die Vereine konstruktiv mit uns und untereinander zusammengearbeitet haben, um bei diesem wichtigen Thema an einem Strang zu ziehen."

Damit möglichst viele der 32 betreffenden Vereine im Zuge der Aktion ein Heimspiel bestreiten können, werden die Spieltage fünf und sechs der 3. Liga sowie die Spieltage zwei und drei der Frauen-Bundesliga in diesem Rahmen ausgetragen. Der DFB wird pro Heimspieltor an diesen vier Spieltagen 100 Euro an eine nachhaltige Initiative spenden.

