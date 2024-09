Borussia Dortmund ist europäischer Zuschauerkrösus

Foto: IMAGO/IMAGO/SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bundesligist Borussia Dortmund ist der Zuschauerkrösus des europäischen Klub-Fußballs. Wettbewerbsübergreifend besuchten in der vergangenen Saison rund 1,95 Millionen Fans die Heimspiele des Champions-League-Finalisten. Damit liegt der BVB vor der AC Mailand (1,86 Millionen) und Manchester United (1,83 Millionen). Der deutsche Rekordmeister Bayern München (1,73 Millionen) rangiert auf Platz sechs.

Die Zahlen gehen aus dem Saison-Report der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor. Der Vergleich hinkt allerdings etwas, da die Vereine unterschiedlich viele Heimspiele in Liga, Pokal und Europacup absolviert haben. Besser vergleichbar ist die durchschnittliche Zuschauerzahl in den Ligaspielen: Dort führt der BVB (81.305) die Rangliste vor den Bayern (75.000) und United (73.534) an.

Bei den Transferausgaben im Sommer waren die europäischen Klubs etwas sparsamer als im vergangenen Jahr. 6,7 Milliarden Euro wurden für neue Spieler ausgegeben - ein Minus von acht Prozent gegenüber dem Rekord 2023.

Eine erstaunliche Zahl weist der Report hinsichtlich der Trainer aus - die fast überall auf einem Schleudersitz Platz nehmen. Demnach haben europaweit 63 Prozent der Erstligisten in der vergangenen Spielzeit mindestens einmal ihren Coach gewechselt - ein Plus von einem Prozent im Vergleich mit der Vorsaison.

